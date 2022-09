Educação: Prefeitura de Rio Branco convoca 22 aprovados no processo seletivo

- Publicidade -

Nesta quarta-feira, 21, a Secretaria Municipal de Educação, convocou 22 candidatos do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores e servidores administrativos – referente ao Edital nº. 003/2021.

Os cargos dos selecionados são para os níveis fundamental, médio e superior. A remuneração prevista é de R$ 2.579,52 a R$ 4.127,19 para cargos de nível superior e de R$ 1.400 a R$ 1.500

As inscrições ocorreram nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2022, das 8h às 12h e das 14 às 17h, no Hall do Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), localizado na rodovia BR 364, Km 04, s/n – Campus da Universidade Federal do Acre (UFAC).

AC 24 Horas