Ecoturismo com vista para o Vulcão Arenal: La Fortuna da Costa Rica

Pura vida. É com essa expressão que somos recebidos na Costa Rica, especialmente na área de La Fortuna, nos arredores do Vulcão Arenal. A repetição aos montes da expressão costarriquenha nos faz perceber que ela não é somente um arranjo de palavras: é um estado de espírito.

“Pura vida” é um bom dia, um voto para que estejamos felizes e também um desejo para que fiquemos satisfeitos.

É nos lembrar ao pé da letra que, aqui, em meio às florestas tropicais bem conservadas e ao lado de uma exuberante fauna e flora, a vida em harmonia com a natureza é bela – e também muito pura.

Há tempos a Costa Rica, país de cerca de cinco milhões de habitantes na América Central que faz fronteira com o Panamá e a Nicarágua, estava na minha lista de desejos, onde o ecoturismo impera.

E digo que ela é a cara do CNN Viagem & Gastronomia: muito calor, cachoeiras, passeios que misturam aventura e descanso, comida boa e uma rica cultura.

Procurado por amantes da natureza de todo o mundo, o ecoturismo na Costa Rica é uma das maiores fontes de receita deste mercado. Para entendermos melhor o país, e mais especificamente a área de La Fortuna, é necessário falarmos brevemente da preservação deste território.

Preservação da natureza

Hoje, a Costa Rica é uma das economias mais verdes do mundo. Foi o primeiro país tropical a reverter o desmatamento e, de acordo com dados governamentais, tem 25% do território protegido por leis ambientais.

Para tanto, uma política ambiental junto de uma mudança de mentalidade colocaram o país entre os mais preservados das Américas. O resultado? Hoje, 53% do território é coberto por florestas, segundo o The International Land Conservation Network, e concentra 5% da biodiversidade do mundo.

São cerca de 27 parques nacionais (incluindo o Parque Nacional Vulcão Arenal), 11 áreas de conservação, além de refúgios selvagens, reservas e corredores biológicos, com ainda três Patrimônios Naturais Mundiais da UNESCO.

O que antes era um caminho desenfreado de desmatamento, agora é um trajeto para que convivamos harmoniosamente ao lado da fauna e da flora, e a biodiversidade deste canto da América Central é um de seus triunfos. Assim como vi em iniciativas na Amazônia, há o entendimento de que a floresta vale mais em pé do que deitada.

E tudo isso fica ainda mais evidente quando chegamos na região de La Fortuna, a cerca de três horas da capital San José, encravada em florestas tropicais regidas pela imponência do Vulcão Arenal.

A Costa Rica de praia, com litoral voltado tanto para o Mar do Caribe quanto para o Pacífico, é um itinerário deslumbrante, mas já muito conhecido. Durante as gravações do CNN Viagem & Gastronomia, quis mostrar outro ponto do país, numa área mais central e igualmente rica para todos os nossos sentidos.

La Fortuna: entre águas termais e vulcão

A geografia do país é bem acidentada, repleta de muitas montanhas e vulcões. A principal porta de entrada da Costa Rica é o Aeroporto de San José, com voos nacionais e internacionais de várias partes do mundo e da América Central.

Para chegarmos até La Fortuna, distrito de San Carlos, na província de Alajuela, percorremos cerca de 150 km em três horas de carro – tempo que equivale para qualquer lado que se queira ir, já que a capital fica bem no coração do país.

Uma vez aqui, conseguimos decidir entre adrenalina ou descanso – ou até os dois ao mesmo tempo. Com uma boa estrutura hoteleira, que possui categorias e propósitos diferentes mas nutrem de uma mesma essência, os hotéis nos convidam a desconectar do cotidiano e a nos conectar com a natureza ao redor.

É um destino que agrada a todos e pode ser feito sem preocupação ao lado das crianças, que aqui contam com toda a estrutura necessária para se ocupar e ter um tempo de qualidade envolto do verde.

Aventura na selva

Com o Arenal majestoso ao fundo, o destino é muito procurado pelo ecoturismo, o que faz com que as inúmeras atividades da região sejam feitas em meio à abundante selva, como tirolesas, trilhas, banhos em cachoeiras e em águas termais.

Os passeios são feitos por meio de agências, em que escolhemos o que queremos fazer e a empresa ou o hotel nos ajudam na missão.

O Arenal, inclusive, fica no parque nacional de mesmo nome. Com 1.670 metros de altura, uma erupção em 1968 acordou o gigante, que estava adormecido há mais de 400 anos.

Considerado ativo, a última erupção ocorreu em 2010. Todo o distrito de La Fortuna, que abriga mais de 20 hotéis e infraestrutura turística, nasceu justamente em torno do vulcão, que hoje nos presenteia com águas naturais quentinhas e paisagens encantadoras.

E fique tranquilo: sensores asseguram as atividades vulcânicas, em que a lava não é vista desde 2010. Além da história e da riqueza geológica, a montanha pontiaguda, onipresente no horizonte com uma nuvem em seu topo, garante paisagens estonteantes de diferentes ângulos.

Cada visita ao Parque Nacional Vulcão Arenal, inclusive, contribui diretamente com a conservação dos recursos naturais, já que 100% do valor dos tíquetes, que se resume a poucos dólares, é direcionado ao Fundo de Parques Nacionais, que utiliza os recursos financeiros para proteger estas áreas do país.

E os programas mais emocionantes – e imperdíveis – de se fazer por aqui ficam em volta do parque e do vulcão. São pontes suspensas sobre a mata, tirolesas e parques com águas termais que divertem tanto adultos quanto crianças. Abaixo, confira uma seleção imperdível de parques e atividades no meio da mata tropical:

Ecoglide Arenal Park: tirolesas na selva

O Ecoglide é onde gritamos “pura vida” a peitos abertos enquanto deslizamos numa tirolesa no meio da vegetação da floresta tropical. E não é apenas uma única tirolesa: o parque dispõe de 11 cabos – o mais comprido tem cerca de 500 metros – em 13 plataformas e uma ponte suspensa.

São cerca de 2 km de cabos no total, de onde saímos de um trajeto e já entramos no outro. As velocidades mudam de acordo com o caminho e algumas atingem velocidades para lá de rápidas.

Nove dessas plataformas são em árvores e a sensação é de emoção com adrenalina. Aventureiras ou não, as crianças também são bem-vindas e se divertem aos montes – o parque aceita os baixinhos acima de 2 anos, e a diversão nos cabos também depende da altura.

É especial, e igualmente radical, estar ao lado da copa das árvores e presenciar a rica flora e também os animais que ficam por aqui, sendo uma verdadeira imersão na natureza.

Para arrematar, o parque ainda conta com o Tarzan Swing, espécie de estilingue humano em que somos arremessados de uma plataforma e ficamos balançando em uma árvore. Impossível não gritar com todas as forças. Ficamos com coração na boca – mas vale cada segundo!

O tour pelas tirolesas sai por US$ 52 e o programa casado com o Tarzan Swing fica por US$ 78 por pessoa. Outros passeios são oferecidos, como birdwatching e caminhada noturna.

Mistico Arenal Hanging Bridges Park

Cheio de ponte suspensas, o Mistico é lugar ideal para vivenciarmos sem pressa todo o mar verde que esta parte da Costa Rica nos presenteia.

Com uma trilha de cerca de 3 km nas imediações do Vulcão Arenal, o parque reúne cerca de 16 pontes, seis delas suspensas, em meio à floresta. A mais comprida possui 92 metros de extensão e fica a 45 metros do nível do chão.

Uma vez aqui, entendemos que o Mistico conecta as pessoas à natureza, onde podemos ver espécies que só ficam na copa das árvores, por exemplo, assim como aves que não veríamos normalmente no nível do chão.

O parque conta com 250 hectares de floresta preservada, sendo possível se deparar com macaquinhos logo no começo da aventura e ainda sapos exóticos – alguns até venenosos.

Nas duas horas de caminhada, árvores datadas de 300 a 500 anos aparecem grandiosas no meio da mata, em que a vibração no final do passeio é uma só: ficamos contentes com a harmonia com a natureza, em que encontramos certa paz.

Além das pontes, outros passeios complementam a experiência no parque, como caminhadas noturnas, birdwatching e tour histórico natural guiado. Os valores para passear entre as pontes suspensas vai de US$ 19.45 para adolescentes até 18 anos e US$ 26.86 para adultos.

Ideal para famílias, o Club Rio se estende por uma boa parcela de território em torno do Arenal. É um verdadeiro complexo aventureiro com piscinas naturais de água termal e que também usa a correnteza do rio para uma série de atividades.

Boia cross, caiaque, parede de escalada e mountain bike são apenas alguns dos programas que aqui podem ser realizados, divididos por idade. Um centro de preservação de animais faz parte dos cuidados com a fauna local, mas uma das atrações principais fica por conta das águas termais.

As piscinas ficam escondidas entre as árvores da floresta tropical, com vista para o rio, e nos deixam encantados. Não é difícil achar uma piscina para chamar só de nossa, em que as águas quentes em meio a floresta nos causam sensações relaxantes.

O clube fica dentro do The Springs, um dos hotéis mais animados e conhecidos da região. O bom é que não é necessário estar hospedado para aproveitar o local, que conta com day use por cerca de US$ 79 (o valor aumenta para US$ 97 na alta temporada).

Hotéis, experiências e gastronomia

A estrutura hoteleira em volta do Vulcão Arenal é diversa e preparada para os diferentes tipos de bolsos e públicos, em que todos nos deixam um pouquinho mais conectados com a natureza.

Durante as gravações do CNN Viagem & Gastronomia, decidi apostar na hospedagem em três diferentes hotéis para mostrar uma palhinha do leque encontrado por aqui. Um mais romântico, outro mais sofisticado e um terceiro mais agitado – todos, porém, reservam experiências que ficam na memória.

Além da vista e das comodidades dos quartos, as experiências gastronômicas em seus restaurantes e os programas personalizados, como degustação de cafés, aula de drinques e sequência de pratos do dia a dia dos costarriquenhos, agregam muito valor na estadia e fazem parte da “pura vida” da região.

Amor Arenal