É perigoso tomar banho durante uma tempestade e a ciência explica o motivo.

As árvores começam a balançar, o céu escurece e de repente você ouve o som distante de um trovão. Esse é o sinal de que um perigo potencial está chegando. Na verdade, provavelmente está a menos de 16 quilômetros de você, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

Não ignore esse som, porque onde há trovão, há relâmpago, e o relâmpago pode matar ou causar danos de maneiras inesperadas. Isso inclui quando você está no chuveiro, na banheira ou até mesmo lavando a louça.

Como os raios podem viajar através de canos, “é melhor evitar todos os tipos de água durante uma tempestade. Não tome banho, tome banho, lave pratos ou lave as mãos”, observa os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

“O risco de um raio passar por canos pode ser menor com canos de plástico do que com canos de metal. No entanto, é melhor evitar qualquer contato com canos e água corrente durante uma tempestade para reduzir o risco de ser atingido por um raio”, acrescenta o CDC.

Esse não é o único perigo dentro de casa. Fique longe de varandas, não se aproxime de janelas ou portas e “NÃO se deite ou se incline em pisos de concreto”, diz a agência.

Além disso, “NÃO use nada conectado a uma tomada, como computadores ou outros equipamentos eletrônicos”, diz o CDC.

“Fique longe de telefones com fio. Telefones celulares e telefones sem fio são seguros… se não estiverem conectados a uma tomada por meio de um carregador.”

Mais quente que a superfície do sol

O trovão é produzido quando um raio atinge o aquecimento do ar ao redor do raio a “27.760°C, 5 vezes mais quente que a superfície do Sol”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

“Imediatamente após o flash, o ar esfria e se contrai rapidamente. Essa rápida expansão e contração (cria) a onda sonora que ouvimos como um trovão.”

O relâmpago pode ser mortal de várias maneiras. De acordo com o CDC, um acerto direto geralmente é fatal, mas lesões como traumatismo contundente, lesões na pele e queimaduras, bem como lesões cerebrais, musculares e oculares, podem ocorrer ao tocar um carro ou objeto de metal atingido por um raio.

A corrente também pode viajar ao longo do solo, ricochetear em uma pessoa ou objeto, ou até mesmo ser ejetada de objetos próximos ao solo.

O serviço meteorológico aconselha a calcular a distância entre você e o raio, mas de um local seguro para não correr o risco de ser atingido.”Conte o número de segundos entre o relâmpago e o som do trovão, e depois divida por 5″, cada cinco segundos é igual a 1,6 quilômetros, 15 segundos é igual a quase 5 km, e zero segundos significa muito perto, o serviço disse.

De acordo com o CDC, a maioria das mortes e lesões ocorre quando as pessoas estão do lado de fora, especialmente durante os meses de verão, à noite e à noite. Cerca de 180 pessoas por ano são feridas por raios e 10% das pessoas delas perdem a vida.

As pessoas que trabalham ao ar livre, especialmente no Sudeste, correm maior risco. O CDC acrescenta que a Flórida e o Texas têm o maior número de mortes relacionadas a raios.

Se você for pego em uma tempestade enquanto estiver fora, “NÃO caia no chão. O raio causa correntes elétricas ao longo da superfície do solo que podem ser mortais a mais de 30 metros de distância. Vá para um lugar seguro”, diz o CDC.

“Evite qualquer coisa que aumente o risco de ser atingido por um raio, como estar perto ou sob árvores altas. Se não houver abrigos seguros à vista, coloque-se em uma posição semelhante a uma bola: junte os pés, agache sua cabeça entre os joelhos e cubra os ouvidos. Mas lembre-se que este é o último recurso. Encontre um porto seguro primeiro.”

Fonte/ Portal CNN Brasil