É mentira: “Pilar da ponte na BR 364 não cedeu”, afirma DNIT

“Se o pilar tivesse cedido, essa imagem do vídeo seria outra, a ponte já estaria em colapso. Na verdade é que de tempo em tempo fazemos o monitoramento da instabilidade do talude e para que não haja nenhuma interferência no equipamento, a gente suspende o tráfego durante o teste. É que com o trânsito em cima da ponte, teríamos interferência no resultado”, afirma Carlos.

Morais diz ainda que os resultados têm comprovado a estabilidade da ponte.

“Os resultados do monitoramento têm demonstrado a estabilidade da ponte, o que faz com que não precise de nenhum tipo de alarde”, afirmou.

