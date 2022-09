É DO BRASIL: Mais um ouro conquistado pelo brasileiro Manoel Messias na Copa do Mundo de Triatlo

Estou muito feliz com meu dia aqui em Valência. Consegui fazer uma boa preparação. Não foi a preparação perfeita que eu queria, mas o resultado está aí. Eu consegui jogar com as armas que eu tinha e consegui trazer a vitória. Estou muito contente com a vitória e com o meu ano. Só tenho a agradecer a CBTri, aos meus patrocinadores e a quem acreditou em mim, vibrou o campeão.