Durante tentativa de assalto homem é assassinado dentro de carro

Um homem morreu durante uma suposta tentativa de assalto em Gurupi, na região sul do estado, no início da manhã desta sexta-feira (2). O crime aconteceu em um trevo da BR-153 no perímetro urbano da cidade. O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança e está sendo procurado pela polícia.

As informações preliminares da polícia dão conta de que dois homens estavam em um carro, quando foram abordados pelo criminoso armado. Ele teria seguido no carro, com as vítimas, por alguns momentos até fazer um disparo contra o passageiro.

O motorista reagiu e em seguida o suspeito fugiu do local a pé. O carro parou no canteiro central da BR-153. Câmeras de segurança registraram a fuga e o suspeito está sendo procurado pela polícia.

Fonte: G1