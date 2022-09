Durante cavalgada, vídeo mostra animal levando chutes e tapas

- Publicidade -

A Polícia Civil começou a investigar nesta segunda-feira (12), denúncias de maus-tratos a um animal durante uma cavalgada em Divinópolis, distrito de Cacoal (RO).

Vídeo mostra maus-tratos a animal durante cavalgada em distrito de Cacoal, RO

A investigação começou após vídeos circularem pelas redes sociais mostrando um peão montado em um burro e outros dois homens dando um tapa e um chute no animal, que com o impacto cai no chão (veja acima).

Depois de se levantar o animal continua sendo agredido repetidas vezes com chutes e tapas.

Nesta segunda-feira (12), a Polícia Civil faz buscas na região para identificar os suspeitos do crime de maus-tratos e tentar localizar o animal agredido.

Foi instaurado junto ao Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO) uma notícia de fato diante das imagens que foram divulgadas. Segundo a promotoria de meio ambiente de Cacoal, o caso será acompanhado, assim como as investigações da Polícia Civil.