Durante caça, jovem mata pai com tiro acidental

Um homem de 56 anos foi morto após ser atingido acidentalmente por um tiro disparado pelo filho, de 20 anos, durante caça no distrito de Santa Luzia do Pacuí, no Amapá.

O caso aconteceu na noite do último sábado (17/9). Clodoilson Souza de Oliveira morreu no local e o filho precisou ser levado a uma unidade de saúde para ser sedado devido ao estado de choque.

A Polícia Civil investiga o caso. Conforme relatório do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), pai, filho e um sobrinho foram caçar juntos na zona rural por volta das 21h.

O filho teria disparado por engano contra Clodoilson após o confundir com uma caça. As armas foram apreendidas.