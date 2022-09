Duas mulheres são presas com mais 40kg de drogas escondida em malas; o destino dos entorpecentes seria Rio Branco

- Publicidade -

A Polícia Militar, por meio da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), apreendeu nesta quarta-feira, 21, mais de 40 quilos de entorpecentes, durante uma abordagem em um ônibus coletivo, que trafegava entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Os militares realizaram uma abordagem no coletivo e, com auxílio da cadela farejadora Safira, encontraram três malas contendo mais de 40 quilos de entorpecentes, aparentando ser skunk (maconha).

Duas mulheres foram presas durante a apreensão da droga. Inicialmente, elas negaram o crime, mas, com imagens de câmeras da rodoviária de Cruzeiro do Sul, foi possível constatar que as duas eram realmente as donas das malas.

Os policiais militares encaminharam as envolvidas e todo material entorpecente à delegacia da Polícia Federal, em Rio Branco, para que fossem tomadas as providências sobre o caso.

