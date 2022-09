Dorival diz que craque do Flamengo passou mal antes de jogo contra o Goiás

- Publicidade -

Segundo o treinador rubro-negro, Everton Ribeiro sentiu uma indisposição e por pouco não foi cortado do jogo na Serrinha, que terminou empatado por 1 a 1

Dorival Junior, técnico do Flamengo revelou em entrevista coletiva que um importante jogador do time rubro-negro sentiu uma indisposição antes da partida desse domingo (11), contra o Goiás, no estádio da Serrinha, e por pouco não foi cortado

Segundo o treinador rubro-negro, o armador Everton Ribeiro sentiu um mal-estar antes de a bola rola e, mesmo assim, foi um dos melhores jogadores da equipe carioca no empate por 1 a 1 com os goianos.

“O Everton foi valente e guerreiro, porque ele teve uma indisposição grande no hotel, talvez nem entrasse em campo. Mesmo assim, ele suportou 60 minutos“, destacou Dorival.

“Talvez tivesse que tirá-lo até um pouquinho antes. Mas um jogador desse nível você quer tê-lo o máximo possível em campo. O que ele conseguiu suportar foram esses 60 minutos, que foram importantes, mas não havia como deixá-lo junto ao Arrasca porque a condição dele não favorecia muito“, comentou o treinador.

Sobre o gol flamenguista, que causou polêmica – Léo Pereira dividiu no alto com o goleiro Tadeu, Matheus França empurrou para o fundo da rede e, inicialmente, o árbitro marcou a falta, mas, após a revisão do VAR, foi aconselhado a rever o lance no monitor e confirmou o gol –, Dorival disse ter concordado com a análise.

“Pra mim foi normal. Na minha opinião, ele teria que ter confirmado o gol e depois visto se teria um problema ou não. Tanto é que a nossa reação foi de espanto na hora com tudo o que aconteceu. Mas tranquilo. Vamos em frente“, afirmou.