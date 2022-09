Dois são presos em posse de drogas e dinheiro em Rio Branco

- Publicidade -

Na manha desta quinta-feira, 1, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC, deu comprimento a dois mandados de busca e apreensão. O primeiro no bairro Montanhês, no qual foi flagranteado E.S.S de 29 anos.

O material apreendido em posse do investigado foi aproximadamente 80 trouxinhas de cocaína, 30 porções de maconha, além de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). O segundo mandado foi cumprido na região da Baixada da Sobral com a prisão de M.A.P de 35 anos, na Avenida Sobral, Bairro Volta Seca.

Na ocasião o individuou desobedeceu à ordem judicial e se desfez de boa parte do entorpecente. Contudo foi possível corroborar elementos da investigação com o material apreendido duas trouxinhas, papelão com resquícios de entorpecente, balança de precisão, além de R$ 906,00 (novecentos e seis reais).

Os presos foram conduzidos a sede da DENARC para serem ouvidos e em seguida levados para a Delegacia de Flagrantes – DEFLA para lavratura de auto de prisão em flagrante.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.