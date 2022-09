Dois homens são baleados durante briga de torcedores de Remo e Paysandu

- Publicidade -

Circulam nas redes sociais imagens que mostram muita gritaria, troca de tiros e agressões físicas entre um grupo de membros das torcidas organizadas do Paysandu e do Remo, em plena rua no bairro do Marco, em Belém.

As cenas de violência foram feitas por volta de 10h deste domingo, 11, na Travessa das Merces com a Avenida Almirante Barroso. É possível ver o momento em que motocicletas são largadas no meio da rua.

Segundo uma testemunha, torcedores do Remo aliados ao time do Figueirense estavam com os ânimos aflorados por conta da partida deste domingo, 11, às 17h, contra o time bicolor no Estádio Banpará Curuzu. Sabendo disso, membros da torcida do Remo aguardaram na rua a torcida do Paysandu passar com o intuito de provocar os adversários. Isso foi o que teria iniciado a confusão.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), viaturas da Polícia Militar chegaram a ser mandadas para o local, mas a briga já tinha se dispersado. A informação foi confirmada pela PM, que disse que dois homens foram baleados durante a briga e foram conduzidos por populares para a Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Terra Firme. Não houve detidos.

Fonte: Roma News