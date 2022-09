Doações de R$ 1 de bolsonaristas “atrapalham” campanha do presidente

- Publicidade -

Doações “antifraude” de R$ 1 ou valor similar de apoiadores têm dado dor de cabeça para a campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Conforme apurou a Folha de S.Paulo, a ideia do movimento é que todos os eleitores do atual presidente enviem valores baixos para a campanha, servindo de parâmetro para uma possível fraude no resultado das eleições.