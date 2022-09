Do desconforto com Neymar até a situação dos pênaltis no PSG, Mbappé abre o jogo

- Publicidade -

O Paris Saint-Germain encara a Juventus nesta terça-feira na abertura do grupo H da Uefa Champions League. Às vésperas da partida, Kylian Mbappé, em coletiva de imprensa, abriu o jogo sobre sua relação com Neymar e comentou sobre a questão dos pênaltis, situação que gerou polêmicas ao longo das últimas semanas.

Eu e Neymar temos uma relação baseada no respeito. Às vezes, é mais fria, outras mais intensa. Às vezes, somos os melhores amigos do mundo, outras nos falamos menos. Quando se tem dois jogadores de caráter forte assim, a vida não é tão linear, declarou Mbappé, sem negar os atritos que teve com o brasileiro.

Quando questionado sobre a situação dos pênaltis por um dos jornalistas, Mbappé respondeu que as condições do jogo definirão quem será o autor das cobranças.

Vamos ver. Existe uma discussão. Vamos ver como tudo acontece durante a partida. Acho que não podemos fechar tudo para os dois. Se o jogo faz com que o Neymar bata, ele vai bater. Se faz com que eu bata, vou bater. Não há problemas quanto a isso. O número 1 não quer dizer que você vai bater todos os pênaltis, disse Mbappé.

Fonte/ A Gazeta do Acre