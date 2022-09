Distribuindo críticas ao evento de Rock mais importante do Brasil, Anitta afirma que nunca mais participará do festival por se sentir ‘desvalorizada’

- Publicidade -

Durante uma conversa com seus seguidores na tarde desta segunda-feira (12), a cantora Anitta afirmou que o Rock in Rio valoriza muito mais os artistas internacionais e que não participará mais do evento. “Eu não piso neste festival nunca mais”.

“Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por colocar a gente lá e a gente que se humilhe a qualquer condição deles para dar tudo certo para os estrangeiros”, continuou.

Anitta participou do Rock in Rio Lisboa em junho deste ano, encerrando o festival ao lado do cantor Post Malone – o último dia do evento, segundo a organização, teve os ingressos esgotados e um público de 80 mil pessoas (o público dos dois fins de semana foi de 287 mil pessoas).

“Meu papel eu cumpri e estou feliz pelo fato de que eles tiveram que engolir o funk no fim das contas. Só esperei o último dia pra falar sobre porque sabia que ainda vinha muito mais funk do bom pela frente”, continuou ela.

Para Anitta, o funk só participou do Rock in Rio porque o festival teve de engolir o gênero musical, pois “geraria uma indignação do povo”. Segundo ela, a presença dos artistas no Palco Sunset e não no principal, o Palco Mundo, foi uma escolha da organização pois eles não teriam “star quality”.

“Para isso tem que brigar bastante… Mas uma briga sorridente… Engolir sapo. Bom… Mas agora estou achando que ano vem vai rolar um artista de funk no Palco Mundo”, escreveu.

Fonte/ Portal CNN BRASIL