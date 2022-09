Disputa eleitoral rende aposta de R$ 800 mil entre empresários que vão apoiar Bolsonaro e Lula

- Publicidade -

Dois empresários que moram na cidade de Grajaú, no Maranhão, apostaram R$ 800 mil em algo inusitado: o resultado das eleições para presidente deste ano.

Artu Oliveira está confiante que Lula (PT) será campeão, enquanto Gildenberg de Sá garante que Bolsonaro (PL) será reeleito.

As convicções políticas divergentes os levaram a registrar a aposta em um cartório da cidade. Enquanto Artu coloca uma chácara de 23 hectares avaliada em R$ 800 mil na disputa, Gildenberg aposta 11.111 toneladas de pedras de gesso, que são equivalentes ao mesmo valor.

Amigos firmaram a aposta em cartório.



De acordo com os termos do documento, formalizado pelo 1º Ofício do Cartório de Grajaú, quem acertar o resultado, receberá o prêmio ofertado pelo outro. Entre as cláusulas, há apenas uma exceção: caso um dos candidatos saia da disputa, o acordo será desconsiderado.

Artu e Gildenberg, os amigos que apostam R$ 800 mil nos resultados da eleições.



Apesar da polaridade política, os dois afirmam que a amizade segue firme. Em entrevista ao g1, que divulgou a história sobre a disputa entre os amigos, os empresários disseram valorizar a democracia e respeitar opiniões divergentes.

“Se perder, vou apertar a mão dele”, disse Gildenberg sobre Artu.

Fonte/ Portal Juruá On Line