O idoso Remilson Queiroz Furtado, de 61 anos, foi ferido a golpes de faca no início da tarde desta quarta-feira, 21, durante uma discussão familiar ocorrida dentro da casa da vítima, localizada no bairro Laerlia Alcântara, região do Calafate.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel do SAMU, foi acionada socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O motivo da discussão não foi divulgado.