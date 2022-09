Disciplina: Grupo criminoso dar surra em mulher acusada de trair o marido

- Publicidade -

Uma esteticista de 18 anos foi espancada por um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica na tarde desta quinta-feira (01) em um espaço de estética no bairro Lagoinha, em Porto Velho (RO).

Conforme o Rondoniaovivo apurou, o apenado que seria membro de um grupo criminoso invadiu o local de trabalho da vítima e começou a agredi-la com socos e chutes.

O acusado afirmava que a jovem estaria traindo o marido dela. O apenado ainda dizia que ia publicar a foto da garota no grupo de uma facção criminosa para que ela fosse à julgamento no ‘tribunal do crime’.

A jovem acionou a Policia Militar e o acusado fugiu do local. Aos policiais, a vítima informou que atualmente nem marido tem e não entende a atitude do apenado.