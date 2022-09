‘Dinheiro tem’, diz N.Lima sobre licitação que impede a construção da Câmara de Rio Branco

- Publicidade -

Na sessão desta quarta-feira, 21, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N.Lima (Progressistas), pediu mais celeridade na abertura do processo licitatório para a construção da sede própria do parlamento mirim. A obra está orçada em R$ 24 milhões.

“Começamos o processo para a construção da sede no primeiro dia que entrei na Câmara, nessa gestão. Com seis meses já estávamos com tudo encaminhado para que fosse feita a licitação. Em março, o governador entregou os 14 projetos da primeira etapa, e entregamos na prefeitura, mas até agora nada foi feito”, frisou Lima.

O vereador disse que toda terraplanagem foi entregue na terça-feira, 20, pela Empresa Municiap de Urbanização (Emurb), porém, a licitação ainda não foi realizada. ” Já são sete meses e nada.”

“Peço ao prefeito Tião Bocalom que dê uma agilizada neste processo, na pasta de licitação. O dinheiro para a obra já está na conta. Queria saber o porquê dessa demora. Todos os projetos foram elaborados pela Seinfra do Estado, depois de uma batalha para conseguir o recurso e economia para não atrasar nada. Temos o dinheiro para a construção, mas o que está travando é essa questão”, explicou o vereador.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, responsável por questões técnicas que envolvem a obra, comentou sobre o assunto.

“O problema está na briga da licitação. Uma empresa vem e solicita tal coisa; quando está indo tudo bem, vem outra empresa e pede a impugnação, faz questionamentos. É a chamada ‘briga da licitação’. Com isso o tempo vai passando. O projeto da construção da Câmara está todo certo. Agora, é conseguir vencer essa fazer licitatória”, defendeu o gestor.

