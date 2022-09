Diego Ribas é contratado pela Rede Globo para ser comentarista

- Publicidade -

Os próximos passos de Diego Ribas no futebol já está definido. Aos 37 anos, o jogador já definiu que não renovará contrato com o Flamengo para a próxima temporada e encerrará o vínculo com o Mengão em dezembro deste ano. Sendo assim, o atleta já sabe o que fará um pouco antes de sair de vez do Mais Querido: comentar na Copa do Mundo.

De acordo com o jornalista Marcos Coelho, Diego Ribas e Rede Globo chegaram a um acordo, e o jogador se tornará comentarista nos canais da emissora durante a Copa do Mundo. O atleta não seguirá para o Catar, país que sediará o Mundial, e vai trabalhar na emissora no Brasil.

Vale destacar que Diego Ribas é um jogador que dedicou parte de seu tempo nos últimos anos para as redes sociais. Com canal no YouTube e conta no Instagram ativa, o volante se tornar uma espécie de “influencer digital”, sem contar o estilo “palestrante” que tem. Essas duas características midiáticas do flamenguista colaboram para a escolha da emissora.

Em campo, Diego Ribas ganhou espaço com Dorival Júnior. Com 37 anos, não é titular da equipe, porém acumula participações, principalmente, no Campeonato Brasileiro, onde o treinador do Flamengo usa time alternativo. Na atual temporada, o camisa 10 do Mengão entrou em campo 31 vezes, marcando dois gols e zerado nas assistências. Ao total, jogou 1.106 minutos em 2022, até o momento.

Diego Ribas terá um período de folga com o restante do elenco. Depois da derrota no clássico para o Fluminense, o domingo (18), por 2 a 1, os jogadores descansaram na segunda (19) e ainda têm esta terça (20) longe do Ninho do Urubu. No entanto, todo o plantel deve se reapresentar na quarta (21), quando Dorival Júnior dá início as trabalhos de aperfeiçoamento, antes de encarar o Fortaleza no dia 28 de setembro, pela 27ª rodada do Brasileirão.