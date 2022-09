Diante do Vélez, Flamengo pode alcançar dois meses de invencibilidade

- Publicidade -

Há 16 jogos invicto, o Flamengo pode alcançar, nesta semana, a marca de dois meses sem perder uma partida. Para isso, ‘basta’ vencer ou empatar com o Vélez Sarsfield (ARG), nesta quarta-feira (07), no Maracanã. O confronto é válido pela volta da semifinal da Libertadores, e a bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília).

A última derrota do Flamengo foi no dia 10 de julho, quando perdeu para o Corinthians por 1 a 0, em jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa. No entanto, como, depois do Vélez, o Flamengo só volta a campo no domingo (11), o Fla chegará aos dois meses invicto se tudo der certo para o time contra os argentinos.

Ao longo dessas 16 partidas e quase dois meses de invencibilidade, o Rubro-Negro venceu 13 e empatou três: Palmeiras e Ceará no Brasileirão e Athletico-PR, na Copa do Brasil. Muito por conta dessa fase, o Flamengo ainda sonha com a tríplice coroa em 2022. No momento, o título que parece mais acessível é justamente o da Libertadores. Isso porque, o Fla fez 4 a 0 no jogo de ida.

Na Copa do Brasil, o Mengo também venceu o jogo de ida da semifinal e fora de casa, mas com um placar mais apertado: 3 a 1 no São Paulo. O embate da volta será no dia 14 de setembro, também no Maracanã, mas às 21h45 (horário de Brasília).

No Campeonato Brasileiro, o Mais Querido está em segundo lugar, com 44 pontos, sete atrás do líder Palmeiras, em 25 rodadas. No final de semana, o time comandado por Dorival Júnior visitará o Goiás, às 19h (horário de Brasília), de domingo (11).