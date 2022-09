Deu ruim: Estelionatária é presa acusada de aplicar golpe em pelo menos dez pessoas no Acre

- Publicidade -

A Polícia Civil por meio da Delegacia da 2ª Regional, efetuou na manhã desta quinta-feira, 1, a prisão de P.M.M, de 36 anos de idade, sob a acusação de ter praticado, em tese, vários delitos de estelionato na cidade de Rio Branco.

Um dos supostos delitos que teria sido praticado pela jovem, está sendo investigado pela Delegacia da 2ª Regional, sob a responsabilidade do Delegado Samuel Mendes. Segundo o delegado, a partir do início da investigação, foi possível descobrir que havia aproximadamente 10 boletins de ocorrência registrados contra a suposta autora, todos por estelionato.

Constatou-se ainda, que já havia mandado de prisão em aberto, o qual, por meio de um trabalho elaborado da equipe de investigação, foi possível cumpri-lo, mesmo com a autora empreendendo evasivas para não ser encontrada.

A autora, a fim de ganhar o dinheiro das vítimas, apresentava-se de várias formas, desde corretora de seguros, representante de empresa de sapatos, proprietária de apartamento para alugar e até de negócios com rápido retorno financeiro. As ocorrências estão distribuídas e várias delegacia de Rio Branco.

Com o rápido e eficiente trabalho realizado para efetuar a prisão da autora, a qual já está à disposição da justiça, será possível e com celeridade, dar andamento a todos os procedimentos, em que ela vem figurando como suposta autora, narrou o delegado Samuel Mendes.

Várias vítimas já reconheceram a autora e a Polícia Civil segue com as investigações no sentido de identificar mais pessoas que foram lesadas pela investigada. A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.