DEU CONFUSÃO: Por causa de caixa de som emprestado por marido, mulheres brigam

A briga entre duas mulheres de 24 e 42 anos por causa de uma caixa de som terminou em agressão com gargalo de garrafa e na Central de Flagrantes na madrugada desta quinta-feira (08) em uma vila de apartamentos no bairro Nova Esperança a zona Norte de Porto Velho (RO).

A mulher de 42 anos teria ido até o apartamento da jovem de 24 anos cobrar uma caixa de som que o marido teria emprestado.

No entanto, as duas começaram uma intensa discussão e a jovem de 24 anos com um gargalo de garrafa atacou a vizinha. Ela revidou e agrediu a rival com socos, puxões de cabelo e tapas.

A Polícia Militar foi chamada e deu voz de prisão para as duas acusadas por lesão corporal recíproca.