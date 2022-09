Detran irá realizar Leilão de 89 veículos

- Publicidade -

Nesta quinta-feira, 08 de setembro, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre – Detran/AC, publicou no diário oficial, o edital de leilão online na modalidade maior lance.

O órgão irá disponibilizar, cerca de 89 veículos entre carros e motos. Os veículos estão a disposição para a visitação no depósito de veículos removidos da 1° CIRETRAM em Cruzeiro do Sul, que fica na Av. Copacabana. A visitação será aberta no próximo dia 12, até o dia 16 de setembro, das 07h30min às 13h30min.

Para visitar os veículos é necessário fazer uma cadastro apresentando os documentos oficiais com foto, esse cadastro pode ser feito no local de visitação dos veículos.

O leilão irá acontecer no dia 20 de setembro, a partir das 9 horas.