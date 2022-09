Detento foragido do Acre é encontrado preso em presídio de São Paulo

- Publicidade -

Em janeiro de 2020, em uma madrugada de segunda-feira, 26 presos fugiram do Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco e desde a fuga, a Polícia Civil do Acre realiza trabalho investigativo para capturar os foragidos. Com a troca de informações com a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil do Acre encontrou um foragido recluso em um presídio de São Paulo.

Na manhã desta quinta-feira (22), foi possível identificar que D. de A. L. e L., de 28 anos, é um dos detentos do sistema prisional de São Paulo. De acordo com o levantamento da polícia paulista, o foragido foi preso pelo crime de roubo e uso de documentos falsos, cometidos em São Paulo.

O compartilhamento de informações entre as polícias dos dois estados possibilitou que o foragido, que foi preso em flagrante em São Paulo, tivesse mandado de prisão cumprido. O mandado, expedido pela Justiça do Acre, é decorrente de uma investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

A fuga dos detentos ocorreu no pavilhão L, onde cumpriam pena em regime fechado. Após fazerem um buraco na parede da cela, fizeram cordas utilizando lençóis, e escaparam pela muralha. Com realização de operações e trabalho investigativo foi possível prender quase todos os foragidos.

Fonte: Contilnet