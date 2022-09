Detento acusado de estuprar a esposa é morto por policial dentro da cela

- Publicidade -

Motivado por vingança, um policial penal matou dois detentos e feriu outros dois em um presídio de Minas Gerais nesta quarta-feira, 07 de setembro. Segundo informações do jornal O Tempo, o crime foi motivado porque um dos suspeitos teria estuprado a esposa do agente.

A Polícia Militar do estado prendeu o atirador. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.

De acordo com as informações, a mulher acionou a PM durante a madrugada para denunciar o estupro. Ela disse que estava em um bar bebendo com as amigas e que, ao sair, por volta de 0h30, foi abordada por um homem desconhecido e abusada sexualmente. O homem fugiu, mas foi preso. Ele negou o crime.

Fonte/ Portal metropole.com