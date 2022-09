Destruição: Acre registra 1,7 mil focos de incêndio somente nos primeiros cinco dias do mês de setembro

- Publicidade -

O estado acreano registrou um salto nos focos de queimadas neste mês de setembro. Em apenas cinco dias foram 1.760 focos. Em agosto, no mesmo período, foram apenas 33 focos. Os dados são captados diariamente através do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com ajuda do satélite de referência Aqua.

“Realmente, nestes primeiros dias de setembro, a gente percebeu uma crescente no número de ocorrências. Isso de certa forma já era esperado. Em agosto, tivemos alguns momentos de chuvas, então, para aquele período foi mais ameno. No entanto, quando começa a surgir as ocorrências, o pico é bastante intenso e estamos sentido na parte operacional”, disse o coordenador da Operação Fogo Controlado do Corpo de Bombeiros, tenente Francisco Carlos Freitas Filho.

No Dia da Amazônia, o estado é o quarto do país com maior número de focos, com 11,5% dos 15.345 registrados, ficando atrás apenas do Pará (4.889), Mato Grosso (2.583)e Amazonas (2.094), entre os dias 1º a 5 de setembro.

Entre as cidades acreana, o recorde segue com Feijó com 32% dos focos de todo estado, ao registrar 576 focos. Logo depois vem Tarauacá com 253 e a capital Rio Branco com 151.

Para atender as ocorrências, o tenente disse que tanto foi preciso aumentar o operacional como também as horas trabalhadas para poder dar resposta aos chamados. Isso tanto na capital quanto no interior.

“A gente tem um reforço de efetivo da Força Nacional de 40 homens que são de outros estados. Militares nossos aqui mobilizados nós temos mais cerca de 45, que estão com a carga horária muito mais elevada que o normal justamente para dar resposta”, acrescentou.

