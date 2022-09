Desfile Cívico: Fique por dentro da programação do 7 de Setembro em Rio Branco

- Publicidade -

Após dois anos, a capital acreana, Rio Branco, volta a ter o tradicional desfile cívico em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil nesta quarta-feira (7). A programação começa às 7h30 no Centro da capital acreana.

O momento cívico estava suspenso nos últimos dois anos por causa da pandemia da Covid-19. O governo espera que pelo menos 5 mil pessoas compareçam para assistir o desfile das forças armadas, alunos, a banda de música do Exército e outros participantes.

Alunos dos três colégios militares vão participar do desfile, em um total de 1,9 mil estudantes. Bombeiros são 130, policiais militares 300 e homens do Exército do 4º BIS e 7º BEC somam 300.

Para a concentração, algumas ruas e avenidas serão bloqueadas para as tropas, equipes e alunos se organizarem e iniciarem o desfile. O bloqueio de concentração começa na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao pronto socorro.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) montou um plano com interdição de algumas avenidas e ruas para facilitar o tráfego durante o evento. (Veja abaixo como fica o trânsito).

Confira a programação abaixo:

• 7h30 – Revista às tropas;

• 8h – Início do desfile, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual.

1. Desfile de força (1º bloco):

• Banda de Música do Exército 4º BIS – desfila e entra no recuo;

• 4º bis;

• 7º BEC;

• Viaturas do Exército 7º BEC;

• Destacamento de Controle do Espaço Aéreo RBR (aeronáutica);

• Viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

• Banda de Música do Exercito do 4º BIS – sai do recuo e desfila.

2. Instituições / estaduais e sociais (2º bloco)

• Saúde;

• Projeto fuças terapeutas;

• Amigos solidários;

• Demolay;

• Filhas de Jó.

3. Grupamentos mirins (3º bloco):

• Banda de Música Mirim da Polícia Militar – desfila e entra no recuo;

• Escoteiros;

• Clube de Aventureiros;

• Desbravadores;

• Banda de Música Mirim Polícia Militar – sai do recuo e desfila.

4. Colégios militares (4º bloco):

• Banda de Música do Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar – desfila e entra no recuo;

• Colégio Militar Tiradentes (PM);

• Colégio Cívico-Militar Wilson Barbosa (CBMAC);

• Colégio Militar Dom Pedro II (CBMAC);

• Banda de Música Mirim da Polícia Militar – sai do recuo e desfila.

5. Forças estaduais (5º bloco):

• Banda de Música da Polícia Militar – desfila e entra no recuo;

• Polícia militar (PM);

• Veteranos da Polícia Militar (PM) a frente o fusca da PM;

• Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC);

• Polícia Civil (PC-AC).

6. Comboio de Viaturas estaduais (6º bloco):

• Banda de Música da Polícia Militar – continua no recuo;

• Polícia Militar (PM);

• Corpo de Bombeiros militar (CBMAC);

• Polícia Civil (PCAC);

• Viaturas da Ciftran;

• Samu (ambulâncias);

• Gefron – desfile de viaturas (Sejusp);

• Ciopaer (Sejusp) Helicóptero;

• Banda de Música da Polícia Militar – sai do recuo e encerra o desfile.

7. Veículos Civis (7º bloco):

• Fuscas;

• Veículos antigos (variados);

• Motocicletas (motoclube).

Ruas interditadas

Para facilitar o acesso dos participantes do desfile, a RBTrans vai interditar a Avenida Getúlio Vargas, Rua Marechal Deodoro, Avenida Brasil, Rua Rui Barbosa, Avenida Epaminondas Jácome e Rua Floriano Peixoto.

A concentração começa na Avenida Getúlio Vargas próximo ao pronto socorro. A interdição na Avenida Getúlio Vargas segue até o Novo Mercado Velho.

O planejamento da RBTrans foi montado da seguinte forma:

• Desembarque de civis será pela Rua Floriano Peixoto;

• Desembarque dos alunos das escolas militares pelo Parque da Maternidade entre a Av. Getúlio Vargas e a Rua Marechal Deodoro;

• Embarque dos alunos militares e demais civis permanece na R. Marechal Deodoro;

• Veículos que transportarão os Militares do Exército ficarão posicionados na Rua Floriano Peixoto da entrada da Rua Rui Barbosa até a Av. Brasil;

• Chegada do governador e do Comandante do Exército ao evento pela R. Floriano Peixoto, entrar na Epaminondas Jácome e acessar a Av. Getúlio Vargas pela contramão até desembarcar no cruzamento com a Av. Brasil;

Viaturas da PRF ficarão posicionadas na Av. Ceará próximo ao cruzamento com a Av. Getúlio Vargas;

• Veículos antigos e motos se posicionarão na • Rua Rio Grande do Sul após os blocos civis;

• Revista às tropas – ida e volta pela Av. Getúlio Vargas;

• Viaturas Militares que irão participar do desfile ficarão posicionadas no Parque da Maternidade entre a Rua José de Melo e Rua João Donato;

• Acesso pela Av. Brasil no cruzamento com a R. Marechal Deodoro somente para os Policiais Militares que irão estacionar no quartel.

Os ônibus do transporte coletivo farão o desvio pela Avenida Nações Unidas, Rua Quintino Bocaiúva e Avenida Ceará, conforme o planejamento divulgado.

Fonte: G1ACRE