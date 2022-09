Desentendimento no interior do Acre acaba em tragédia e jovem de 21 anos perda a vida

“A PM foi acionada, esteve no local. Não conseguiu fazer a prisão do autor, ele foi identificando, mas segue foragido. Segundo informações, eles estavam sozinhos no local e não sabem exatamente o que motivou essa desavença, esse desentendimento e logo em seguida, um puxou uma faca e desferiu contra a vítima, que morreu n local mesmo”, destaca.

Fonte/ Portal G1