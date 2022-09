Desembargadora Denise Bonfim acatou liminar e mandou encerrar o debate da TV Acre com os candidatos a governador

- Publicidade -

A desembargadora Denise Bonfim acatou liminar e mandou encerrar o debate com os candidatos a governador pela metade do segundo bloco. O anúncio foi feito pelo apresentador, surpreendendo a todos os candidatos.

Durante a tarde desta terça, 27, a desembargadora Denise Bonfim havia acatado o pedido para o candidato David Hall (Agir) participasse do debate na TV Acre (Globo local) marcado para iniciar às 21h30 desta terça-feira (27). A emissora não cumpriu e agora, antes da metade do debate, ela mandou tirar o programa do ar.

A emissora anunciou em sua programação o debate apenas com os candidatos Gladson Cameli (PP), Jorge Viana (PT), Mara Rocha (MDB), Marcio Bittar (União Brasil), Nilson Euclides (Psol) e Sérgio Petecão (PSD), deixando de fora o candidato do Agir por critério de falta de representatividade mínima no Congresso Nacional.

Um oficial de Justiça deve entregar a decisão à direção da emissora antes do debate.

AcreNews