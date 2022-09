Descubra quem anda bisbilhotando suas conversas noWhatsApp

- Publicidade -

A maioria dos aplicativos de mensagens refletem certa insegurança, já que existem casos envolvendo espionagem, seja como ataque ou desatenção, quando alguém deixa perfil aberto. Isso pode acontecer despropositadamente, ao esquecer de fechar o WhatsApp Web em qualquer outro aparelho que tenha sido usado para fazer o login.

Portanto, atente-se aos acessos, principalmente durante o uso de redes públicas, a partir de Wi-Fi livre, em lugares onde há maior risco de interceptação de dados.

Você desconfia que tem alguém te vigiando?

É possível observar alguns sinais que demonstram que alguma pessoa está tendo acesso às suas conversas e até se passando por você. Por exemplo, se os bate papos estiverem aparecendo como “lidos” sem que houvesse algum clique ou de fato a intenção de ler, marcando o status de “lido”, comece a desconfiar. Em situações mais graves, é possível ver o indivíduo digitando no seu lugar, facilitando fraudes e ameaças aos familiares e amigos.

Garanta a sua proteção

Felizmente o WhatsApp deixa as principais configurações de segurança centralizadas no celular em que ocorreu o primeiro registro, validando informações ligadas ao dono do número. Acesse as suas “Configurações”, selecionando a seção de “Aparelhos conectados”.

O painel apresenta todos os aparelhos nos quais suas mensagens estão possivelmente abertas, elevando os perigos de monitoramento alheio. Tente desconectar todos e sempre confira essa lista, mantendo-a vazia enquanto não usa a versão web.

Não minimize os riscos

Não negligencie sua privacidade e também não esqueça de verificar diariamente essa funcionalidade, desconectando o que for preciso. No caso de ter perdido o smartphone de alguma maneira, previna-se de prejuízos maiores ativando a autenticação em dois fatores de todas as redes sociais e apps com dados sensíveis. Ao optar pelo navegador, encerre a sessão, incluindo nos horários de intervalo.

Fonte: Edital Concursos Brasil