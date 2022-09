Derrubada clandestina faz mais uma vítima fatal no Acre

- Publicidade -

Polícia Civil do município de Xapuri resgataram o corpo de um homem identificado pelo nome de Dionas Soares Marinho, de 32 anos, ele foi vitima de uma derrubada que acontecia no seringal São João do Iracema, colocação Florestinha, nas proximidades das divisas entre Xapuri/Capixaba/ Rio Branco.

Segundo a polícia apurou, a vitima Dionas estava trabalhando como diarista na colônia, onde sofreu o acidente de trabalho enquanto fazia derrubada na mata.

Delegado Gustavo Neves, que através da equipe de investigação chefiada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, resgataram o corpo da vítima.

O local do acidente é de difícil acesso, distante mais de três horas do centro de Xapuri dentro da Reserva Ambiental Chico Mendes, onde é proibida qualquer derrubada de árvores para criação de gado.

Foi levantado, que o dono da propriedade onde ocorreu a morte, teria ido embora antes que a Polícia Civil chegasse no local.

Após buscas na sede da Colocação, foram apreendidas duas espingardas, 77 cartuchos calibres 20 e 22, juntamente com a motosserra utilizada pela vítima para cortar as árvores.

Os policiais descobriram que uma extensa área da colocação foi desmatada recentemente. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML em Rio Branco.