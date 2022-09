Deputado federal com toda a sua equipe sofrem acidente de helicóptero

- Publicidade -

Segundo informações obtidas pelo Bahia Notícias, a aeronave caiu na região de Cansanção. Além de Jonga, o candidato a deputado estadual e ex-vice-prefeito de Santaluz Marcinho Oliveira (União) também estava no helicóptero no momento do acidente.

A aeronave pertence ao empresário Marcos Maravilha, que cedeu para a campanha de Marcinho Oliveira. A equipe de Oliveira publicou uma nota no Instagram sobre o acidente.

Confirmou que o helicóptero era ocupado por ele, Jonga Bacelar e o piloto. Ele disse que todos estão bem e não sofreram ferimentos graves. “Tranquilizamos a todos, em especial nossos eleitores e familiares, que foi apenas um susto”, ressaltou.

Fonte/ Portal metropole.com