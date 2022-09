Depois de viajar mais de 2.400km para surpreender a namorada, homem flagra ela com outro

- Publicidade -

As imagens foram publicadas nas redes sociais e rapidamente se tornaram virais, mostrando o momento em que o rapaz tenta fazer uma surpresa para a namorada.

Todos os dias as mídias sociais bombardeiam seus usuários com conteúdos produzidos para render cliques e curtidas, e nem sempre o que se apresenta são histórias com finais felizes. Na era do TikTok, em que vídeos curtos fazem mais sucesso do que páginas e páginas de livros ou artigos, o espectador é preso com imagens capazes de provocar sensações no menor tempo possível.

Quantas vezes não nos deparamos com alguma produção polêmica, provocativa ou até sensacionalista? Nos últimos anos, cada vez mais tem entrado em pauta a veracidade dos conteúdos produzidos, e plataformas de checagem dos fatos passaram a ter um papel preponderante nessa lógica. Um vídeo que tem chamado a atenção, tanto pelo conteúdo quanto pela certeza, é o de um jovem que quer surpreender a namorada, mas a flagra com outro rapaz.

Segundo informações do Clarín, o caso aconteceu na China, e o rapaz teria supostamente viajado mais de 2.400km para encontrar a namorada, mas num local público, deparou-se com a mulher abraçada com outro homem, na fila de uma barraca que parece ser de alimentos.

Não contente em fazer a surpresa, o rapaz chega ao local usando uma fantasia de urso, cobrindo o corpo inteiro. Uma terceira pessoa acompanha a cena com o celular, e não é possível saber se era apenas um transeunte ou algum amigo do namorado fantasiado, que o acompanhou para filmar a reação da garota.

Fonte/ Portal O Segredo