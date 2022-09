Depois de se tornar a mulher com maiores lábios do mundo, mulher quer ter os maiores seios

- Publicidade -

A cantora e influencer Andrea Ivanova, 24, que se tornou conhecida por ser a dona dos “maiores lábios do mundo”, agora quer sair de seu país natal, a Bulgária, para aumentar outra parte do seu corpo, os seios. Convites não faltam para isso, pois vários seguidores, entre os 20 mil que a acompanham em seu perfil no Instagram, já se ofereceram para ajudá-la a realizar sua próxima meta.

A fã de preenchimentos diz que seu visual atrai fãs ricos que querem agradá-la, tanto ajudando-a a superar suas metas quanto com convites de viagens pelo mundo.

“Todos os dias muitos fãs diferentes de todo o mundo me enviam milhares de mensagens nas minhas redes sociais e me convidam para férias em diferentes países e até continentes, mas eu não saí de férias com fã ainda, mas talvez um dia eu vá”, contou Andrea, em entrevista ao tabloide britânico Daily Star.

Andrea atualmente viaja com frequência por outros motivos, incluindo seus principais passatempos: cantar e passar por cirurgias.

“Eu viajo para o exterior enquanto participo de competições de canto e festivais. Por enquanto, meus destinos favoritos são a Turquia e a Grécia, onde já estive muitas vezes, em diferentes cidades”, declarou.

Em seus posts, ela afirma ter estabelecido um recorde após receber 30 injeções de ácido hialurônico em seus lábios, o que a ajudou a conquistar um “beicinho carnudo”, como ela mesma diz.

“Fiz todas as minhas intervenções e procedimentos na cidade onde moro, em Sofia, mas pretendo fazer minha próxima cirurgia para aumentar os seios na Turquia ou na Alemanha, porque também existem especialistas muito bons nesses países”, afirmou ao tabloide.

Andrea, que já teve até suas bochechas “aumentadas”, também enfrentou procedimentos estéticos para moldar o queixo e a mandíbula e alongar o rosto, remodelando-o com diferentes tipos de preenchimento.

“Agora tenho um rosto e queixo alongados”, observou.

Turismo médico

O turismo médico está crescendo em popularidade na Europa. Muitos europeus estão migrando para a Turquia com intuito de realizarem tratamentos odontológicos, colocação de implantes de silicone e outras cirurgias baratas.

“A razão pela qual muitas mulheres viajam para o exterior para fazer cirurgia plástica é porque às vezes em outros países existem cirurgiões plásticos e clínicas melhores”, acredita Andrea. “Claro que há mulheres que vão para outro país fazer suas cirurgias plásticas para economizar dinheiro, já que em alguns países os preços dessas intervenções são muito mais baratos.

Corpo de modelo virou atração por onde passa

Andrea conta que, quando viaja, sempre há muitas outras pessoas ao seu redor e as reações variam de positivas a negativas.

“As pessoas sempre se voltam para olhar para mim, comentam sobre mim, sussurram umas para as outras”. Alguns até apontam o dedo, discutem minha aparência, alguns assobiam, mas, há quem ri, zomba e, claro, há pessoas que vêm até mim e me parabenizam e querem tirar fotos comigo”, disse.

Sobre os cuidados durante as viagens, ela afirma que manter famoso “biquinho” na estrada não é problema.

“A preocupação com meus lábios é hidratá-los constantemente, já que meus lábios são grandes e grossos, com muito ácido hialurônico. É necessário hidratá-los constantemente com diferentes cremes e protetores labiais para que não ressequem”.

