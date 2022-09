Depois de arremessar bebê de 3 meses no chão, jovem é preso em flagrante

Segundo o delegado da Polícia Civil do município, Matheus Vital, o suspeito foi preso em flagrante e durante o depoimento negou o crime. O jovem se apresentou à polícia como pai da criança e disse que o bebê, do sexo masculino, teria escorregado de seu colo.

Ainda conforme o delegado, o suspeito aproveitava o show de rodeio junto da mãe da criança, de 16 anos, quando os dois se desentenderam do lado de fora do bar. Durante a briga, o jovem teria pego o bebê dos braços da mãe.

A mulher começou a gritar que o suspeito teria pego seu bebê e atraiu as pessoas para o lado de fora do evento. De acordo com o depoimento de testemunhas à polícia, no momento em que foram para cima do suspeito, no objetivo de pegar a criança, ele jogou o menino no chão.

Para a polícia, ele disse que o bebê teria escorregado do colo dele quando a multidão foi em cima dele para recuperar a criança.

A criança levada para o Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, mas precisou ser transferida para Campo Grande, pela falta da especialidade no interior. Segundo o hospital, o bebê segue em observação no Pronto Socorro Pediátrico e está ativo, reativo, acompanhado da mãe.