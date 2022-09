Depois de acordo, André Gonçalves pagará dívida de R$ 136 mil de pensão

- Publicidade -

André Gonçalves chegou a um acordo com a filha mais velha, Manuela Seiblitz, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, para o pagamento da dívida de pensão alimentícia. O ator deve mais de R$ 136 mil para a jovem e a ex. Ele também gravou um vídeo de retratação, no qual pede desculpa por acusações que fez contra a filha e assume que errou ao não pagar a pensão.

Na manhã deste sábado (17), o ator fez uma publicação no Instagram anunciando oficialmente o novo desenrolar do caso. “Acordo feito com minha filha Manuela. Obrigado, filha“, escreveu André Gonçalves no Instagram.

No vídeo de retratação, divulgado pelo jornal O Globo, o ator assume que não cumpriu com compromissos firmados anteriormente e pede desculpa a Manuela. “Gostaria de me retratar com a minha filha Manuela, por declarações injustas que fiz a respeito dela. Declaro ainda que Manuela nunca tentou me prender, como disse em uma entrevista no YouTube em dezembro de 2021. Manuela inclusive propôs um acordo para que eu não fosse preso em 2020. Aceitei, mas acabei não cumprindo“, diz.

Ele também explica que o processo para o pagamento da dívida da pensão foi aberto quando Manuela, que hoje tem 23 anos, ainda era menor de idade. Porém, a jovem precisou assumiu a ação quando completou 18 anos.

André diz que lida com o assunto dos processos há anos com a ajuda de advogados, mas admite que não cumpriu o que foi acordado. “Dentro deste período, deixei de pagar o combinado diversas vezes e hoje eu percebo que quando deixei de pagar os alimentos, a mãe dela teve que se responsabilizar por isso sozinha“, declara.

“A situação que me encontro agora não é culpa dos meus filhos e, sim, consequência das minhas escolhas. Não fui presente na criação da Manuela, faltei a compromissos e fiz com Manuela me esperasse diversas vezes e, em muitas delas, não compareci. Pensão não é favor, pensão é obrigação, é o dever de um pai e o direito de um filho“, finaliza o ator no vídeo de retratação.

No momento, a dívida de André Gonçalves com Manuela está congelada. O acordo prevê um prazo de três anos para o artista se recuperar financeiramente e retomar a quitação dos R$ 136.018,34 que deve para a filha mais velha.

Além do processo envolvendo Manuela, André também deve pensão alimentícia para a filha Valentina, do relacionamento com a atriz e jornalista Cynthia Benini. Por conta dessas dívidas, ele chegou a cumprir 60 dias de prisão domiciliar. O ator retirou a tornozeleira eletrônica no dia 6 de setembro.

Fonte: R7