DENTRO DE ESCOLA: Crianças marcham e empunham réplicas de fuzis; Veja vídeo

O episódio em que crianças foram filmadas empunhando réplicas de fuzis em uma escola pública de Padre Bernado, em Goiás, está sendo investigado para saber o motivo da atividade ter sido autorizado pela gestão da escola. As imagens mostram seis meninos marchando com as réplicas e recebendo ordens de um instrutor.

No vídeo, o instrutor está vestido com farda militar e dá ordens às crianças que obedecem. O homem manda os meninos trocarem de lugar, dar meia volta, marcharem do meio do pátio até um muro e depois voltar. A pessoa que gravou as cenas diz claramente que as crianças estão “aprendendo a manusear armas na Vendinha”, a zona rural onde fica a escola.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), o vídeo foi gravado no Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Santa Bárbara, e o homem que aparece instruindo as crianças é um militar aposentado da Aeronáutica. A Seduc informou que ele não tinha autorização para implementar o projeto na escola.

Nota da Prefeitura de Padre Bernardo

Por meio de nota, a prefeitura municipal de Padre Bernando informou que “não possui nenhum vínculo empregatício, contrato, convênio e nem mesmo parceria com o instrutor e, segundo o texto, o mesmo já esteve np gabinete da prefeitura solicitando apoio para a pratica de ensinamentos de patriotismo.

“Há alguns meses, esse mesmo instrutor esteve no gabinete solicitando apoio da prefeitura, e foi informado que, a prefeitura enxerga com bons olhos a prática de ensinamentos de patriotismo, civismo e bons costumes, mas que ele precisaria apresentar o Projeto da Guarda Mirim, juntamente com um plano de trabalho, o que de fato não aconteceu”, explica a nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, a unidade de ensino também não está vinculada a rede de ensino Municipal e eles ” repudia veementemente qualquer ato ou circunstâncias que envolvam atividades que não estejam de acordo com as leis vigentes do país“.

Nota da Seduc

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) também se manifestou por meio de nota e informou que o projeto com a participação do alunos “não teve, de forma alguma, autorização de implementação em unidade escolar da rede pública estadual”. A Secretaria também disse que está tomando as medidas administrativas cabíveis.

“A Seduc esclarece que a implantação de qualquer projeto nas escolas públicas estaduais deve ser precedida de protocolo com análise técnica da Secretaria e posterior autorização, o que, neste caso, não houve. A Seduc reitera que todos os esforços têm sido feitos com vistas a que as iniciativas das escolas se insiram, sempre, na política de promoção da paz, já consolidada na rede pública estadual de ensino”, diz a nota.

Veja vídeo: