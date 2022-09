Demitido: Saiba o motivo da saída do Jornalista Felippe Facincani da ESPN

- Publicidade -

O jornalista Felippe Facincani foi demitido da ESPN nesta quarta-feira. A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL. O LANCE! apurou que o desligamento do comentarista se deu por causa de problemas de relacionamento com a equipe do canal.

Facincani foi contratado pela FOX Sports em 2017 e passou a integrar o time da ESPN após a compra da FOX pela Disney. O L! também procurou o canal para um posicionamento oficial, que enviou comunicado:

“O jornalista Felippe Facincani deixa de fazer parte do time de comentaristas dos canais de esporte da Disney. Agradecemos por todo seu empenho e desejamos sucesso à sua nova etapa profissional“, trouxe a nota.

Facincani também somou passagens por Rádio Bandeirantes, Rádio Bradesco FM, Rádio Estadão, Rede TV!, Terra e Jovem Pan. Ele participava de programas como “F90” e “Sportscenter”.

A reportagem tentou contato com Facincani, mas não obteve resposta.

Fonte: Lance!