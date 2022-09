Delegados,escrivães e agentes da Regional do Juruá se reúnem com Delegado -geral de polícia civil para alinhamento de ações administrativas e operacionais

- Publicidade -

No início da noite desta quinta-feira, 1, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, reuniu-se com delegados coordenadores de especializadas, escrivães e agentes para alinhamento de fluxo de trabalho administrativo e operacional.

Durante o encontro, que ocorreu no Teatro dos Náuas, delegados coordenadores de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, além das equipes, fora do plantão, discutiram ações administrativas e expuseram fluxograma de trabalho com planejamento estratégico para novas ações.

Seguindo diretrizes da atual gestão, a Polícia Civil do Acre vem intensificando suas ações de combate a criminalidade em todas as regionais do estado com objetivo de coibir práticas delituosas, sobretudo, de tráfico de drogas em regiões de fronteira com outros países.

O Delegado-Geral falou sobre o objetivo da reunião. “Vamos intensificar as ações da Policia Judiciária, aprimorar nossa oferta de serviços, alinhar e nivelar toda e qualquer ação de combate a criminalidade nos 22 municípios do estado e com isso contribuir na queda dos índices de criminalidade, o que já é uma realidade”, finalizou o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel.