Delegado-Geral de Polícia Civil anuncia o funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher

Ao final da manhã da última quinta-feira, 29, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, esteve reunido em seu gabinete com Secretaria Adjunta de Justiça e Segurança Pública, delegada Mardhia El-Shawwa, a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) Delegada Elenice Frez, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Geovana Castelo e conselheiras, Engenheiro Civil Ivo Wiciuc Jr., a representante da empresa de Engenharia Apolo Engenharia (SM Gadelha) Elissandra Silva Almeida, a Conselheira de Honra do Conselho dos Direitos da Mulher, Valdete Souza, a Membro do Conselho dos Direitos da Mulher Irizane Clementino de Lima Vieira, a Titular da Delegacia da Mulher de Rio Branco Delegada Elenice Frez Carvalho.

Em reunião, o Delegado-Geral José Henrique Maciel, em nome da Polícia Civil e do governador Gladson Cameli anunciou, ao retorno da funcionalidade da DEAM, atendimento 24 horas, ininterruptamente, ou seja, 24 horas todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados.

A DEAM também abriga o projeto “Bem me Quer” que tem por objetivo o acolhimento de mulheres vítimas com sala específica de atendimento.

O projeto já está em implantado nas delegacia de Senador Guiomard, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Xapuri e segue cronograma de implantação nas demais unidades de Polícia Civil do interior do estado.

Fonte: ASSESSORIA POLÍCIA CIVIL