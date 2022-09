“Dei uma aloprada”, Bolsonaro afirma que retiraria falas sobre a Covid

PF continuará investigações sobre Bolsonaro

Mais cedo, nesta segunda, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a Polícia Federal dê continuidade a três investigações preliminares sobre a conduta do presidente Bolsonaro e a do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello durante a pandemia.

A decisão da ministra atendeu a um pedido da CPI da Covid para a realização de novas diligências. A comissão pediu ao STF que as investigações da PF fossem feitas antes de a Corte analisar um pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o caso.

A PF deverá continuar com as apurações sobre:

suposto crime de charlatanismo e curandeirismo pelo presidente Bolsonaro, por ele defender o uso de remédios sem eficácia comprovada no tratamento da Covid;

supostas irregularidades na negociação para compra de vacinas; e

emprego irregular de verbas públicas.

A corporação também poderá realizar a organização das provas reunidas pela CPI que, no relatório final, apontou que Bolsonaro cometeu nove crimes.

Metrópoles