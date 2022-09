Debate suspenso no Acre por decisão da Justiça tem repercussão nacional

- Publicidade -

Na noite da última terça-feira (27), o debate entre os candidatos ao Governo do Acre, promovido pela Rede Amazônia, foi suspenso no meio do segundo bloco pela Justiça. O motivo foi o descumprimento de uma decisão judicial que garantia a participação do candidato David Hall (Agir).

O candidato havia ficado de fora do debate por critério de falta de representatividade mínima no Congresso Nacional, conforme garante a Constituição Federal. Poucos minutos antes do início do debate, David Hall conseguiu o direito de participar, após o pedido ser acatado pela desembargadora Denise Bonfim. O jornalista e mediador do debate Fábio Melo, pediu desculpas e informou que o debate deveria ser encerrado.

Com a suspensão, diversos sites de notícias noticiaram o ocorrido, dando repercussão a nível nacional para o debate no Acre.

No site Terra, o fato foi noticiado e acrescentado as movimentações em relação ao debate nas redes sociais. O UOL publicou o vídeo do momento em que o jornalista e mediador Fábio informa o encerramento do debate. O JC de Pernambuco também informou o ocorrido e acrescentou uma nota emitida pela emissora. Ainda na edição de ontem (27), o Jornal da Globo, apresentado pela jornalista Renata Lo Prete também noticiou o encerramento do debate.

Fonte: Contilnet