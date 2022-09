De virada: Polônia vence Brasil e está na final do Mundial de Vôlei

Acirrado, o primeiro set foi resolvido somente por conta de um toque na rede avisado pela Seleção Brasileira, que acabou vencendo por 25 x 23. Os poloneses melhoraram o e se mantiveram na frente durante todo o set. Com um desempenho arrasador, os poloneses acabaram vencendo por 25 x 18.

Apesar de largar na frente no terceiro set, o Brasil acabou levando a virada para os donos da casa e perdeu o terceiro set por 25 x 20. Em outro set acirrado, os poloneses voltaram a errar e o Brasil se aproveitou para igualar a disputa. Venceu por 25 x 21 e forçou o último set.

Resumo da partida

A Polônia começou o primeiro set largando na frente, mas o Brasil não deixava a vantagem ser muito grande. Os brasileiros pressionaram até que conseguiram virar o placar depois de fazerem 11 x 10 em saque de Lucarelli. A Seleção Brasileira passou a dominar o set, mas os poloneses se mantiveram perto do placar.

No set point, a Polônia até conseguiu empatar. No entanto, Bruninho avisou Renan de um suposto toque na rede. O treinador brasileiro pediu o desafio que foi confirmado e o primeiro set terminou com vitória brasileira por 25 x 23.

O segundo set começou com o Brasil abrindo 2 pontos de vantagem, mas logo na sequência a equipe polonesa se recuperou e passou a frente no placar. A partida continuou equilibrada com os donos da casa na frente, mas com o time brasileiro não deixando a vantagem ser muito grande.

A defesa brasileira não conseguia neutralizar os ataques adversários e acabava marcando mais pontos por conta dos erros cometidos pelos poloneses. O Brasil tentava reagir, mas seguia com dificuldades para se defender do desempenho arrasador de seu adversário. Mantendo seu ritmo, os poloneses fecharam a conta e empataram a disputa com uma vitória por 25 x 18.

O equilíbrio se manteve no início do terceiro set, mas com vantagem brasileira. A Polônia seguia implacável nas bolas diagonais, o que não permitia com que o Brasil disparasse na contagem. O jogo se manteve equilibrado, até que os poloneses conseguiram uma sequência de pontos e viraram o set.

Diferente dos brasileiros, os donos da casa abriram uma margem positiva no placar. A virada mexeu com o Brasil que não conseguia diminuir o prejuízo. O set acabou com vitória por 25 x 20 para a Polônia.

Os poloneses mantiveram o ritmo, e iniciaram o quarto set na frente. O Brasil se recuperou, e durante toda a disputa as duas equipes se revezavam na vantagem. Os poloneses voltaram a errar, mantendo uma sequência positiva para os brasileiros que conseguiram abrir vantagem depois de dois sets. A Seleção Brasileira conseguiu vencer por 25 x 21 depois de ponto marcado por Bruninho.

Empolgado, o Brasil manteve seu ritmo e passou a errar menos, apesar da Polônia iniciar a disputa na frente. A Seleção Brasileira passou a errar menos, e o equilíbrio permaneceu. No fim, os poloneses acabaram disparando mais uma vez e vencendo a disputa por 15 x 12.

