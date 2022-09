De olho no líder: Athletico-PR bate o Fluminense com reservas

O resultado fez o time Rubro-Negro chegar aos 42 pontos e ir para o quinto lugar. Já o Fluminense permaneceu na terceira colocação com os mesmos 42 pontos (leva a melhor no saldo de gols) desperdiçando a chance de ultrapassar o Flamengo (segundo com 43). O líder é o Palmeiras, com 51.

Logo na escalação ficou claro qual era a prioridade de cada time O Athletico só pensa na semifinal da Libertadores. Já o Flu tenta somar o maior número de pontos no Brasileiro antes do duelo de volta pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

O técnico da equipe paranaense, Luiz Felipe Scolari, escalou reservas. Nem mesmo o goleiro Bento ficou no banco. O único titular foi Hugo Moura, mas somente porque ele está suspenso e não poderá atuar contra o Palmeiras na terça-feira, em São Paulo, no confronto de volta da semifinal da Libertadores.

Felipão deixou claro logo no início qual seria o seu esquema: jogadas aéreas e contra-ataques. E foi justamente em um cruzamento que nasceu o gol. Aos 25 minutos Cuello cruzou da esquerda e Pablo ganhou de David Braz e marcou de cabeça.

Com o gol, a tática paranaense ficou mais evidente. Reduziu a marcação no campo de ataque, deixou o Fluminense ficar com mais posse de bola, mas sem dar muito espaço que pudesse dificultar a vida do goleiro Anderson.

No intervalo Fernando Diniz fez duas alterações para tentar dar mais agilidade ao time. Tirou um zagueiro (David Braz) e colocou um volante (Martinelli) e substituiu um atacante por outro (Matheus Martins por Marrony).

Felipão, por sua vez, não mudou a tática e as primeiras alterações que fez foram somente aos 23 para dar mais fôlego ao elenco.

Sem muito sucesso, Diniz apelou para uma substituição ousada aos 29 ao deixar o Flu sem um zagueiro de origem. Colocou Felipe Melo no lugar de Manoel. Mesmo assim o time carioca não conseguiu chegar ao gol paranaense.

O próximo jogo do Athletico-PR será contra o Palmeiras, terça, pela Libertadores. No Brasileiro voltará a campo contra o Avaí, domingo (11), em Florianópolis.

O Fluminense terá pela frente o Fortaleza, no sábado, pelo Brasileiro antes de encarar o Corinthians (dia 15) pela semifinal da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 FLUMINENSE

ATHLETICO-PR – Anderson; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Pedrinho; Hugo Moura, Léo Citadini (Matheus Fernandes) e Vitor Bueno (David Terans); Rômulo (Bryan Garcia), Pablo e Cuello. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Felipe Melo), David Braz (Martinelli) e Caio Paulista; André, Nathan (Yago Felipe) e Ganso; Matheus Martins (Marrony), Cano (Willian) e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

GOL – Pablo, aos 25 do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bryan Garcia e Anderson (Athletico)

ÁRBITRO – Flavio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA e PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Metrópoles