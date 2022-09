De acordo com o TRE, mais de 100 mil downloads do e-Título foram feitos no Acre

- Publicidade -

A pouco menos de um mês das eleições 2022, no próximo dia 2 de outubro, mais de 100 mil downloads do e-Título foram feitos no Acre, conforme balanço do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O aplicativo permite acesso rápido e fácil às informações do eleitor cadastrado junto a Justiça Eleitoral e apresenta informações como zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e a de crimes eleitorais.

Ao todo, foram 107.977 downloads no Acre que tem, em 2022, mais 588,4 mil eleitores registrados pela Justiça Eleitoral. Em todo país, foram mais de 27,9 milhões de downloads, de acordo com o último balanço do TRE, na semana passada.

Rosana Magalhães, diretora-geral do TRE-AC diz que o aplicativo só pode ser baixado até a véspera da eleição, ou seja, dia 1º de outubro.

“Em todas as plataformas ele está disponível, e esse e-Título vai ter sempre novidades. Então, quem não tem, baixe o aplicativo agora, porque quanto mais próximo da eleição, não tem como tirar depois. O TSE bloqueia no dia eleição. Só é possível baixar até a véspera”, disse.

A Gazeta do Acre