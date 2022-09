De acordo com as informações do IMPE, no Acre, cinco cidades estão entre as dez com maior numeros de queimadas no país

- Publicidade -

As cidades de Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco ficaram entre as 10 com maior número de queimadas registradas entre os dias 12 e 13 de setembro, segundo apontam dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No período analisado, Tarauacá foi a que registrou o maior número de focos, 60 ao todo, e aparece em quarto lugar na lista. Logo depois vem Feijó (56); Cruzeiro do Sul (53); Sena Madureira (52), ocupando respectivamente a quinta, sexta e sétima posição. Já a capital acreana aparece em décimo com 40 focos no total.

As três primeiras colocações ficaram com as cidades de São Félix, no Pará, com 102 focos; Alto Parnaíba, no Maranhão, com 81; e também no Pará, a cidade de Portel (61).

Entre 12 e 13 de setembro, o Acre teve 417 focos registrados. E nos primeiros dias do mês foram ao mais de 4,2 mil. E o acumulado de todo o ano supera os 7,2 mil.

Com o efeito das queimadas, os acreanos sofrem com a fumaça é má qualidade do ar.