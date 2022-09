David Hall candidato a governador pede que Gladson ceda seu tempo nos debates

- Publicidade -

O candidato a governador David Hall, do Agir, fora dos debates na televisão, fez um pedido inusitado ao governador Gladson Cameli (PP), líder nas pesquisas: que ele ceda seu tempo nos debates que as TVs locais vão realizar.

O candidato a governador do Agir lamentou o fato de não ter a oportunidade de mostrar suas propostas e debater com os candidatos na TV e disse ao repórter Luciano Tavares que “Infelizmente meu partido não possui a representação mínima de 5 deputados federais que obriga as emissoras de TV a garantir a participação”.

