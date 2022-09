- Publicidade -

Daniel Silveira enviou áudio para o WhatsApp de eleitores dizendo que está elegível para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro. A informação é falsa.

Silveira teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, embora caiba recurso contra a decisão. O impedimento para disputar a eleição se deve à condenação que o STF impôs contra Silveira, em abril deste ano.

“A militância de alguns membros do Judiciário não pode atrapalhar a lei. Então, dentro da lei, eu estou elegível, sim”, diz Silveira no áudio.

O deputado também critica indiretamente o senador Romário, que tenta a reeleição com apoio de Bolsonaro. “Não caiam em esparrelas e mentiras. Sou candidato, sim. Peço que você replique esse áudio para que as pessoas entendam que existem candidatos que nunca foram da base governista, da base do Bolsonaro, e tampouco defendem as nossas pautas conservadoras, mas que hoje se dizem conservadores”, afirmou.

Metrópoles