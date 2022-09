Americanas oferece cursos online e gratuitos. Confira!

- Publicidade -

A Americanas lançou o Americanas Futuro Polo Tech. São cursos online e gratuitos de tecnologia, com 20 mil vagas. A iniciativa é voltada aos universitários no último ano de graduação. E vale também para os recém-chegados ao mercado de trabalho.

Os cursos são nas áreas de programação e ciência de dados. As aulas são por meio da plataforma Let’s Code. O foco é preparar os alunos para o mercado de trabalho, com o ensino das tecnologias mais demandadas no momento.

Cursos online e gratuitos de tech

A iniciativa Americanas Futuro Polo Tech espera atender mais de 70 mil alunos nos próximos cinco anos. Quem passar pelos cursos tem grandes chances de garantir uma vaga no mercado de trabalho.

É que os alunos com melhor desempenho podem ser contratados pela própria Americanas. Isso sem contar que o mercado de trabalho de tecnologia está cada vez mais aquecido, com previsão de abrir mais vagas nos próximos anos.

Nessa primeiro momento, os cursos online e gratuitos de tech abordarão a introdução à ciência de dados e engenharia de software. Segundo a Americanas, a intenção é ajudar na formação desses profissionais que o mercado tanto deseja, contribuindo com a oferta de novos talentos.

Os 200 alunos dos 20 mil que apresentarem os melhores resultados durante os cursos iniciais vão para a segunda fase, com conteúdos ainda mais completos. A duração do programa é de 5 meses.

As aulas são online e ao vivo, três vezes por semana. Os interessados em participar devem ter disponibilidade às segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h. Podem se inscrever os recém-formados ou alunos do último ano nos seguintes cursos de graduação:

Ciências;

Tecnologia;

Engenharias;

Matemática;

Física;

Estatística.

Assim, os interessados que atenderem ao requisito já podem se inscrever. Basta garantir a vaga dentro do prazo. As inscrições terminam em 21 de setembro, na página oficial do programa Americanas Futuro Polo Tech.

Fonte: Edital Concursos Brasil